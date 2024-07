"Vi raccontiamo una storia in Sicilia": è il tema dell'incontro in programma lunedì 29, alle 18, alla Libreria Tantestorie di via Ariosto a Palermo. Sarà l'occasione per festeggiare il 16° compleanno della libreria. Il titolare di Tantestorie, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Pietro Lombardo, presidente delle Cantine Kaggera.