Cadavere incatenato nel Milanese, mentre l'auto bruciava

Il cadavere di un uomo di 67 anni di origine romena è stato trovato incatenato fuori dalla sua auto che si è incendiata nel centro di Cornaredo, cittadina nell'hinterland milanese. I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte dopo le 4 per spegnere l'incendio dell'autovettura in via Cavour, accanto alla piazza principale di Cornaredo, e hanno scoperto il cadavere che legato, apparentemente con una catena, all'auto e aun palo vicino. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri che si stanno occupando degli accertamenti.