Escrementi abbandonati in via Carlo Alberto a Portopalo

Escrementi in piena strada a Portopalo di Capo Passero. Non si capisce se si tratti di una defecazione umana , oppure di animale. Fanno bella mostra in via Carlo Alberto. Nessuno rimuove le feci e si mette in mostra mostra il volto peggiore di Portopalo, in questo week end con centinaia di turisti. Se fosse stato un cane a lasciare le feci, lo sporcaccione è proprio il padrone dell'animale che avrebbe dovuto pulire il tratto di strada interessato.