Ordine pubblico in centro a Comiso, Bellassai (PD): accolte nostre richieste

“Dopo gli allarmi lanciati nelle scorse settimane, finalmente la sindaca se n’è accorta. E ha convocato un vertice istituzionale avente per tema l’ordine pubblico e, in particolare, le problematiche del centro storico. Più volte avevamo battuto su questo tasto. Certo, sarebbe stato meglio se a questo vertice avesse partecipato almeno un rappresentante per ogni forza politica presente in Consiglio. Ma tant’è, per ora ci

accontentiamo di questo e, soprattutto, siamo orgogliosi di avere puntato l’attenzione su una questione che, purtroppo, ha gravi ripercussioni per l’intera cittadinanza”. Così il capogruppo del Pd Gigi Bellassai a commento dell’incontro convocato nei giorni scorsi a palazzo di Città sul delicato tema. “E’ stata anche accolta la nostra richiesta – ancora Bellassai – di rivolgersi al prefetto di Ragusa affinché possa prendere in considerazione la possibilità di un tavolo di confronto. E’ opportuno, dunque, che si faccia il possibile per assicurare un minimo di tranquillità alla nostra realtà urbana e per fare in modo che possano arrivare le risposte necessarie che l’intera comunità si attende. La questione è troppo urgente per perdere tempo. Le prime contromisure a un degrado sempre più imperante sono da adottare subito”.