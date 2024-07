Gli trovano in casa una penna pistola e droga: ai domiciliari a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato di 53anni del luogo gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi, munizionamento e stupefacenti.

Durante un controllo in una nota zona di spaccio della città aretusea, i militari hanno sottoposto a perquisizione personale l’uomo che è stato trovato in possesso di circa 4 grammi tra eroina e crack, nonché 190 euro in monete, ritenuti essere il provento di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, sulla scrivania della sua abitazione, materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, oltre a 1 penna pistola perfettamente funzionante e 2 pistole a salve, repliche dei modelli a tamburo “380” e “38”, prive del tappo rosso e 3 proiettili di vario calibro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.