Schifani: " La politica ha disattivato 3 dissalatori negli ultimi 14 anni"

"Scopro che tre grandi dissalatori Porto Empedocle, Gela e Trapani che funzionavano e garantivano un getto di 600 litri al secondo, 14 anni fa sono stati disattivati dalla politica che non li ha riattivati in questi anni.

Questo è un buco che mi trovo a colmare ma ovviamente ci vogliono dei tempi.

Chiederò al governo poteri in deroga, modello Genova, per accelerare i tempi". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani intervistato da Radio anch'io.