Guasto al traghetto, la barca di Grandi navi veloci resta ferma a Palermo

A causa di un guasto all'impianto elettrico la nave Aries della compagnia Grandi navi veloci ieri non è partita dal porto di Palermo per Napoli.

I passeggeri con le auto a bordo sono rimasti la notte sulla nave.

La nave doveva partire ieri pomeriggio ma per un problema tecnico la partenza era stata spostata di due ore. Alle 22 sono stati imbarcati i mezzi dei passeggeri ma la nave non è partita e i veicoli sono rimasti bloccati dentro la nave perchè il portellone non si poteva abbassare. "Ci hanno detto - racconta un passeggero Marco Antonio Sergi - che il guasto fosse risolto. Trascorse altre ore la situazione si è aggravata poiché il sistema elettrico è andato in panne, così da avere poche luci e niente aria condizionata. Il comandante ci ha negato di poter sbarcare e andare via. Sulla nave c'erano parecchi bambini, fra cui alcuni disabili e un neonato con febbre alta".

Solo questa mattina il guasto è stato riparato e riavviata la corrente. E' stato aperto il portellone della nave e i passeggeri hanno lasciato la nave. "Siamo poi stati dirottati alla biglietteria - aggiunge Sergi - dove per almeno tre ore a gestire la situazione ci sono stati solo due sportelli attivi.

Durante la notte abbiamo ricevuto solo risposte evasive, evidentemente dette per evitare rimborsi diretti, con l'unico effetto di fare infuriare noi passeggeri. Il comandante non si è mai presentato, lasciando l'equipaggio in evidente difficoltà nella gestione della situazione".