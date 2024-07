Trentenne uccisa in strada in provincia di Bergamo

Omicidio nella notte a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo.

Poco prima dell'1, in via Castegnate, una donna di 30 anni, Sharon Verzeni, originaria di Bottanuco (Bergamo), è stata soccorsa in strada con ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. Portata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è poi morta in seguito alle gravi ferite riportate.

Shari, si legge nel suo profilo linkedin, lavorava part time come estetista in un nail bar. I carabinieri sono alla ricerca dell'arma del delitto, verosimilmente abbandonata nella zona dall'assassino. Mistero sulle cause del delitto.La ricostruzione di quanto sappiamo finora. La donna correva in strada da sola quando è stata aggredita. Ha quindi chiamato lei stessa il 112 chiedendo aiuto: "Sono stata accoltellata", ha detto.

Una volta arrivati sul posto i soccorritori l'hanno rinvenuta a terra con gravi ferite d'arma da taglio. Quindi il trasporto in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduta oggi in mattinata per le gravi le ferite riportate.

Indagano i carabinieri di Zogno.