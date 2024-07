Castellammare del Golfo, sequestrati beni a 65enne per 200 mila euro

I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, congiuntamente a personale della Compagnia Carabinieri di Alcamo, hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, nei confronti di Francesco Stabile, 65 anni, di Castellammare del Golfo, già tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "Cutrara" del 2020 e attualmente detenuto.

"Con l'odierna misura di prevenzione patrimoniale sarebbe stata ravvisata - spiegano i militari in una nota - una sproporzione fra i beni posseduti e il reddito dichiarato con il conseguente sequestro di una abitazione, tre terreni e un'area con annesso fabbricato, il tutto per un valore di circa duecentomila euro".