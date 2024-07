Palermo, da domani chiude la piscina comunale coperta

Dopo la chiusura della vasca scoperta, dal 1° agosto anche la vasca coperta della piscina comunale di Palermo chiude i battenti per consentire l'avvio del secondo progetto finanziato con i fondi Pnrr. "Il cronoprogramma - spiega il responsabile della Gestione impianti sportivi del Comune, Sergio Sparacio - prevede la riapertura della vasca coperta dopo circa un anno, mentre per la vasca scoperta, a seguito della complessità del progetto, i tempi previsti per la riapertura sono due».