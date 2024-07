Albergatori di Taormina, 'nostre strutture piene al 95%'

"Gli alberghi a Taormina in questi giorni sono completi al 95%. L'intera stagione turistica sta andando avanti meglio del previsto, con una massiccia presenza di turisti stranieri in tutta la Sicilia. Gli americani a livello di presenze hanno superato anche i tedeschi". Ad affermarlo è il presidente di Federalberghi Taormina Gerardo Schuler, spiegando che il settore turistico sta lavorando a pieno ritmo. Con riferimento alle polemiche di questi giorn irelative ad alcuni articoli apparsi sui media Usa, Schuler chiarisce che "gli allarmi sui turisti in fuga dalla Sicilia a causa della siccità sono infondati. Tutti i clienti arrivano e partono soddisfatti, non c'è nessun allarmismo". Schuler dice che gli albergatori siciliani "hanno confermato che non ci sono problemi significativi legati all'approvvigionamento idrico. Non ci sono state disdette significative. L'unico caso isolato ha riguardato un piccolo B&B del centro storico diAgrigento, che non aveva riserve d'acqua adeguate". "Gli alberghi siciliani - spiega - da molti anni sono ben attrezzati con cisterne e riserve di acqua potabile. Queste riserve vengono accumulate durante l'anno nei periodi di maggiore disponibilità e pressione, garantendo un approvvigionamento continuo. Inoltre, i giardini degli alberghi vengono innaffiati anche con acqua piovana raccolta durante l'inverno, dimostrando un uso sostenibile delle risorse".