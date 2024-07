L'ex Siracusa e Ragusa Giovanni Ignoffo è il nuovo allenatore del Chieti

Dopo l'ufficializzazione da parte della Covisod al prossimo torneo nazionale di serie D, il Chieti calcio ha ufficializzato questo pomeriggio il nome del nuovo tecnico che è Giovanni Ignoffo. Questo il comunicato ufficiale della società neroverde: "Il Chieti F.C.1922 è lieto di comunicare di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Giovanni Ignoffo, accompagnato dal suo staff". Nato a Palermo il 3 aprile 1977, il neo tecnico neroverde inizia la sua carriera da allenatore del Benevento U19. Nel 2017 passa al Palermo U17 e due anni più tardi approda in Campania,a ll'Avellino (Serie C) per poi tornare nella sua Sicilia alla guida di Siracusa, Acireale e Ragusa.