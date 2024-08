Deve scontare un anno e 8 mesi per evasione: arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un pregiudicato 46enne del luogo in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di evasione dagli arresti domiciliari, commessa nel 2018 a Siracusa e condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto in detenzione domiciliare nella sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.