Anbi, Sicilia verso esaurimento delle disponibilità idriche

In Sicilia "prosegue il conto alla rovescia verso l'esaurimento delle disponibilità idriche", ma più in generale "è dramma idrico scendendo nel Sud Italia".

Lo scrive l'Anbi (l'associazione dei consorzi di bacino) nel suo bollettino settimanale sulla situazione delle riosrse idriche in Italia.

In Sicilia, la residua riserva d'acqua stoccata nei bacini artificiali si è ridotta, in soli 7 giorni, di quasi 6 milioni di metri cubi, nonostante le interruzioni nelle erogazioni per l'agricoltura ed i razionamenti potabili per circa il 40% della popolazione siciliana.