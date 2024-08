Cavallo che trainava una carrozza sviene a Palermo per il forte caldo

Un cavallo che trainava una carrozza è svenuto per il gran caldo in via Roma all'altezza di via Venezia a Palermo. Diversi cittadini hanno fotografato quanto successo e hanno chiesto l'intervento degli agenti della polizia municipale.

Il cocchiere ha cercato di farlo rialzare anche con forza senza riuscirci. L'attenzione da parte dell'amministrazione comunale e dall'assessore comunale al benessere gli animali Fabrizio Ferrandelli è molto altra. In queste settimane sono state sequestrate sette carrozze abusive e si è anche prospettato la possibilità di non consentire più alle carrozze di trasportare i turisti in giro per Palermo.

Gli agenti della polizia municipale hanno accertato che il vetturino in questo caso non ha violato le prescrizioni imposte dal Comune a tutela dei cavalli utilizzati per trainare i calessi. L'ultima ordinanza infatti prevede che le carrozze non possano transitare in strada tra le 13.30 e le 15.30, ma il divieto è esteso dalle 12.30 alle 16 in caso di allerta meteo "rischio 3". Fino al 30 settembre, l'attività lavorativa dei cavalli non potrà superare le 8 ore quotidiane. "Il servizio veterinario dell'Asp ha certificato che il cavallo presenta una condizione di serenità - dice l'assessore Ferrandelli - non vi è presenza di sudorazione. Lo zoccolo è provvisto di ferratura antiscivolo con suola di caucciù. frequenza cardiaca e respiratoria nella norma. Si è prescritto a fini cautelativi il rientro in stalla nella giornata odierna al fine di tenerlo sotto osservazione".