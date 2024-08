Ragusa. Aveva rigato la sua auto, lo rimprovera e lui lo accoltella: arrestato 61enne

Un uomo di 61 anni, nato a Napoli ma residente a Ragusa, è stato arrestato dalla Polizia per lesioni gravi e danneggiamento. Secondo l’accusa il 22 giugno scorso ha rigato due auto posteggiate in via Zancle a Ragusa. Del fatto si è accorto il proprietario che ha chiesto i motivi del gesto. L’indagato, per tutta risposta, lo ha colpito con un coltello. La vittima è finita in ospedale dove ha subito l’asportazione della milza. Le indagini della Polizia hanno consentito di individuare l'aggressore che è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa.