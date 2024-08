Modica, nella chiesa della Catena si presenta libro di poesie di Pippo Puma

Mercoledì 21 agosto. alle 17, sarà presentato il libro in vernacolo modicano “Acciani e scinni” del poeta Pippo Puma. L’evento sarà ospitato nella Chiesa della Madonna della Catena di Modica, uno dei luoghi dell'anima di Puma che in quel quartiere è nato e vissuto negli anni della giovinezza.

Dopo i saluti del Parroco, Don Giovanni Mallia, e del Sindaco, Maria Monisteri, la poetessa Silvana Blandino e il rappresentante del quartiere “Vignazza”, Francesco Galazzo, presenteranno il libro; l’attore Daniele Cannata leggerà alcuni testi mentre il tenore della Scala di Milano, Giuseppe Veneziano, canterà alcune romanze; sarà presente il pittore Guido Cicero, che illustrerà il suo dipinto in copertina.

Pippo Puma da anni vive e lavora a Milano, dove si è affermato professionalmente e dove ha creato una fitta rete di rapporti con intellettuali e artisti: collabora con alcune testate giornalistiche, figura nell’enciclopedia poetica Wikipoesia e fa parte del movimento letterario “Rinascimento poetico”.