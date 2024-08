Minaccia la ex,'ammazzati, così evito di farlo io': arrestato a Catania

"Perché non ti ammazzi, così evito di farlo io... ti voglio morta": è il contenuto inviato da un 24enne alla sua ex fidanzata che lo aveva lasciato e non voleva riallacciare la loro relazione.

L'uomo, dopo la denuncia della vittima, è stato arrestato e posti ai domiciliari per atti persecutori da Carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura etnea, che impone all'indagato anche l'uso del braccialetto elettronico.

Gli atteggiamenti vessatori avrebbero avuto inizio quando, dopo nove mesi di frequentazione, la ragazza ha deciso di interrompere la loro relazione a causa delle aggressioni verbali subìte. Il 24enne, però, non accettando la decisione, avrebbe cominciato a inviarle messaggi minacciosi sul telefono, costringendola a bloccare il suo contatto: "Se ti vedo ti faccio una cosa che non ti dimentichi più, chi sei tu per bloccarmi?", le avrebbe detto. L'uomo avrebbe anche cercato di coinvolgere due influencer ai quali avrebbe chiesto di divulgare in rete il numero del cellulare della ex ma, soprattutto, avrebbe prospettato loro l'intenzione di ucciderla: "Ciao, fai girare il numero della mia ex…poi quando ho di nuovo il mio motorino la vado a prendere e ucciderla". E quando il personaggio pubblico gli rispondeva che non poteva fare una cosa del genere, lui ribadiva: "Si che posso, è la mia ex e nessuno mi fermerà. Non mi arrendo fin quando non la uccido".