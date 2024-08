Trentenne di Vittoria morto in un incidente con la moto a Genova

Incidente mortale la scorsa notte a Genova. Un motociclista di 30 anni è stato trovato senza vita nel sottopasso di Caricamento. A notare il centauro a terra sono stati alcuni automobilisti che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini della sezione infortunistica della polizia municipale sono in corso. L'uomo, secondo i soccorritori, era senza documenti. Dai primi rilievi effettuati sembrerebbe un incidente autonomo.

Si chiamava Giambattista Colombo e aveva 30 appena compiuti il centauro morto la scorsa notte nel sottopasso di Caricamento. Colombo era nato a Vittoria, in provincia di Ragusa. Sono stati i genitori a riconoscere il corpo. Dagli accertamenti della polizia municipale il centauro avrebbe perso il controllo della moto cadendo. Non risulterebbero altri mezzi coinvolti.