Commerciante di Palermo si ribella a tentativo di rapina: preso il bandito

Una commerciante si è ribellata altentativo di rapina nel suo negozio in via Divisi a Palermo. La donna ha cercato di bloccare un tunisino di 40 anni che voleva l'incasso. Il rapinatore l'ha colpita con una borraccia in testa. La vittima ha una bottega di generi alimentari non distante dalla zona pedonale dove da mesi residenti e commercianti denunciano degrado e violenza. Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi e i carabinieri che hanno bloccato il rapinatore dopo un breve tentativo di fuga. La vittima è stata curata al pronto soccorso del Policlinico e le sue condizioni non sono gravi