Dai domiciliari in giro per Siracusa: scoperto e preso dai carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 55enne del luogo per evasione.

L’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare per violazione della normativa sugli stupefacenti e per furto, è stato notato dai militari in giro per le strade del centro cittadino, incurante del suo stato detentivo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.