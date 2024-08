Protezione civile, domani allerta rossa per incendi a Enna, Siracusa e Ragusa

Allerta rossa per rischio incendi domani nelle province di Enna, Siracusa e Ragusa. Lo dice la Protezione civile regionale che ha pubblicato oggi l'avviso valido dalle 0.00 del 3 agosto e per le successive 24 ore.

Per la giornata di domani, a Palermo è prevista in risalita la temperatura massima percepita (37 gradi centigradi, allerta livello 2, colore arancione) in salita la temperatura massima percepita (37 gradi centigradi, allerta livello 2, colore arancione).