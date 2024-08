Nubifragio in Trentino distrugge campo scout: evacuati 60 ragazzi

Il violento temporale che stanotte si è abbattuto su Brentonico, in Trentino, ha distrutto l'accampamento di sessanta scout di Mozzecane, in provincia di Verona. I ragazzi e i loro accompagnatori attorno alle 2.30 sono stati sorpresi dal nubifragio e dal vento che ha raso al suolo le loro tende montate in località Festa dove avrebbero dovuto trascorrere alcuni giorni. Il gruppo ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco volontari di Brentonico che sono subito intervenuti facendo evacuare il campo e trasferendo gli scout in caserma dove hanno passato la notte. Non si registrano feriti.