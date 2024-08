Con la moto finisce contro il guard rail: morto ex poliziotto di San Cataldo

Incidente mortale ieri sera intorno alle 23 a Caltanissetta, sulla statale 122, in contrada Sabucina. Maurizio Averna, poliziotto in pensione di 60 anni, di San Cataldo, era a bordo della sua moto Suzuki quando, per cause in corso di accertamento, è finito contro un guard rail. L'uomo è morto sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 con due ambulanze, di cui una medicalizzata, ma al loro arrivo il motociclista era già deceduto. La salma, su disposizione dei pmdi turno, è stata restituita ai familiari.