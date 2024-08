Il Palermo chiude il ritiro nel Regno unito battendo in amichevole per 2 a 0 l'Oxford

Vittoria per 2-0 per il Palermo nell'ultima amichevole precampionato. Al Kassam stadium i rosanero si sono imposti per 2-0 sui padroni di casa dell'Oxford, formazione neopromossa in seconda serie inglese. Per gli uomini di Dionisi in gol, nella ripresa, Saric e Insigne. Il Palermo, conclusa la seconda parte di ritiro, adesso rientrerà nel nord Italia, in provincia di Verona, per proseguire la preparazione in vista del primo impegno ufficiale, in Coppa Italia, l'11 agosto al Tardini contro il Parma.