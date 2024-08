Diciassettenne bloccato a Padova con un grosso machete

Un diciassettenne è stato fermato dalla polizia a Padova perchè trovato in possesso di un machete con una lama di 50 centimetri, che è stato poi sequestrato. La scoperta è avvenuta grazie all''occhio attento di un poliziotto della sala operativa della Questura che, osservando i monitor delle telecamere della videosorveglianza del piazzale della stazione ferroviaria, ha notato un giovane arrampicarsi su

alcune serrande e nascondere qualcosa. L'agente ha zoomato sul giovane vedendo che aveva in mano un grosso machete ed ha allertato i colleghi. Sul posto è giunta una 'volante' alla cui vista il ragazzo è fuggito. E' seguito un inseguimento che alla fine ha permesso ai poliziotti di bloccare il ragazzo, che ha tentato di sottrarsi al fermo in maniera violenta. Si è stato scoperto poi che il minore era già stato più volte denunciato, anche per porto abusivo di armi e rapina oltre ad essere destinatario di un divieto di accesso ai locali pubblici. Il ragazzo, anche in presenza della madre, ha avutoun atteggiamento ostile nei confronti degli agenti,apostrofandoli con frasi di disprezzo, ed ha affermato, tral'altro, di non riconoscersi lo Stato italiano e le sue leggi. E' stato quindi denunciato e riaffidato ai genitori.