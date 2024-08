Tredicenne vola dalla giostra nel Tarantino: in ospedale in codice rosso

Un ragazzo di 13 anni e' rimasto ferito nella tarda serata di ieri in un incidente avvenuto nel lunapark allestito a Leporano (Taranto) per la festa patronale di Sant'Emidio.

La vittima e' stata sbalzata da una giostra in movimento. Dopo un volo di circa tre metri, l'adolescente è caduto pesantemente sul terreno. Subito sono scattati i soccorsi e il ragazzo e' stato condotto in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dov'e' stato ricoverato. Non e' comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori 118, i carabinieri e la polizia locale. La giostra e' stata chiusa.