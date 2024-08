Migranti soccorsi a largo di Siracusa, un morto in banchina e uno in ospedale

Nella tarda serata di ieri perveniva alla Guardia Costiera una richiesta di soccorso da parte di una persona che comunicava di trovarsi, insieme ad altri migranti di dichiarata nazionalità siriana, egiziana e bengalese, a bordo di una imbarcazione a circa 17 miglia a Sud-Est di Siracusa.

A seguito della segnalazione veniva disposta l’uscita di una motovedetta classe 300 da Siracusa e contemporaneamente dirigeva sul punto un aereo "Manta" della Guardia Costiera.

Nelle operazioni di ricerca e soccorso - per ragioni in corso di accertamento - gli occupanti dell'imbarcazione finivano in acqua durante l'avvicinamento della motovedetta.

33 persone venivano prontamente recuperate a bordo della motovedetta stessa e rapidamente trasferite nel porto di Siracusa.

Tra le persone soccorse, una è deceduta all'arrivo in banchina, mentre una seconda è deceduta dopo essere giunta in ospedale. Sono al momento in corso le ricerche in mare di un disperso che risultava a bordo dell’imbarcazione, poi affondata, mediante l’impiego di mezzi navali e aerei sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Catania.