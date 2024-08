Catania, sorpreso a rubare un'auto: denunciato marocchino

Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno sventato un furto d’auto, sorprendendo il ladro mentre armeggiava sul mezzo in sosta in via Cristoforo Colombo.

A chiedere l’intervento dei poliziotti, tramite il numero unico di emergenza 112, è stato il proprietario non appena si è accorto della presenza di un uomo intento a rovistare tra i suoi effetti personali all’interno dell’auto, nel chiaro tentativo di rubarla. La vittima del tentato furto ha cercato di bloccare il ladro che, però, ha reagito colpendolo al braccio con diversi oggetti.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunti in via Colombo beccando il ladro mentre stava tentando ancora di mettere in moto l’auto. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di districarsi e di darsi alla fuga, lanciando pure una pietra contro il parabrezza dell’auto, ma ai poliziotti è bastato estrarre il taser per farlo desistere. La perquisizione dello zaino che aveva con sé ha consentito di rinvenire e sequestrare diversi arnesi atti allo scasso.

Una volta fermato e bloccato, il ladro, un uomo di nazionalità marocchina, regolare sul territorio dello Stato, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato, lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli.