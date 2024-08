Scoglitti, si lancia in mare per aiutare un amico ma annega: morto 17enne

Un ragazzo di 17 anni, A.C., di Vittoria, è annegato questo pomeriggio a Scoglitti. Il ragazzo, secondo i primi riscontri, si sarebbe lanciato in acqua da una barca per aiutare un amico in difficoltà. La forte corrente e le onde lo avrebbero trascinato al largo non dandogli scampo. Inutili i soccorsi e vano il tentativo di rianimarlo una volta trasportato a riva. Nella spiaggia di Scoglitti sono intervenuti carabinieri, Guardia costiera e un'ambulanza del 118.

(Foto Franco Assenza)