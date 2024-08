Incidente stradale a Bagheria: muore 46enne a bordo di uno scooter

Incidente stradale sabato sera a Bagheria, sulla strada per Ficarazzi. La vittima è Tonino Nicosia, 46 anni che ritornava dal lavoro. avrebbe perso il controllo dello scooter Honda SH 300 sul quale viaggiava finendo sull’asfalto esanime. Ad accorgersi dell’incidente un giovane di passaggio che ha dato l’allarme chiamando il 118.

Quando sono arrivati i sanitari non hanno potuto fare nulla perché Nicosia era già morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bagheria. Sono in corso indagini per stabilire se qualcuno ha speronato il motociclista facendogli perdere il controllo del mezzo.