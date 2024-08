Iliad, Vodafone e Windtre 5G in metro a Catania grazie al DAS CELLNEX

Garantire una copertura del segnale cellulare stabile e performante nella rete di trasporti pubblici è uno dei fattori chiave per trasformare una città, e la sua rete di trasporti, in una città intelligente. Da oggi, grazie ad un accordo tra Cellnex Italia e FCE, società che gestisce la circumetnea e la metropolitana di Catania, gli utenti di iliad, Vodafone e WINDTRE potranno disporre di una connessione mobile dedicata 4G e 5G-Ready, sulle prime 12 stazioni della linea ferroviaria sotterranea della Città di Catania da Stesicoro a Nesima, comprese le due stazioni di Fontana e Monte Po inaugurate il 22 luglio scorso.

L'infrastruttura DAS per la copertura dedicata multi-operatore copre un tratto complessivo di 8,7km che ricalca, a scartamento ordinario - parte in sotterraneo a doppio binario e parte in superficie a semplice binario - l'originario percorso cittadino di superficie della Ferrovia Circumetnea (FCE), la stessa società da cui la metropolitana è attualmente gestita. I lavori proseguiranno anche nei prossimi mesi per la realizzazione della tratta Stesicoro-Librino-Aeroporto (lunga 6.9 km) che consentirà la prosecuzione della linea metropolitana all'interno del centro urbano di Catania e, successivamente, lungo la periferia sud ovest della città fino all'aeroporto, servendo i quartieri Villaggio S. Agata e Librino.

L'impianto DAS installato nelle 12 stazioni della Metro di Catania è costituito da una fitta rete di oltre 270 micro-antenne a minimo impatto visivo, cablato con circa 40 mila metri di cavi in fibra ottica e già predisposto per lo standard 5G. Inoltre, le reti di ultima generazione oltre a garantire una connessione radio-mobile assicurata forniscono la latenza e la qualità di segnale necessarie per lo sviluppo di soluzioni IoT

dedicate a garantire una sempre maggiore sicurezza agli utenti, soprattutto in ambienti chiusi come i tunnel delle metropolitane.

Nella realizzazione dell'impianto DAS nella metro Catania, Cellnex ha predisposto capacità aggiuntiva per ospitare più operatori, razionalizzando gli interventi di realizzazione di reti e rendendo pubblica l'installazione volontaria di capacità aggiuntiva.

Cellnex Italia, parte del gruppo Cellnex Telecom, ha già sviluppato e installato queste soluzioni all'interno della metropolitana di Milano nelle linee M1, M2, M3, M4 e M5 e nelle metropolitane di Brescia e Genova. Per Aldo Bisio, CEO di Vodafone Italia:

"Grazie alla nuova connettività mobile nella metropolitana di Catania, Vodafone contribuisce al miglioramento delle infrastrutture di trasporto pubblico e consente ai cittadini di viaggiare in modo più efficiente e sicuro. La collaborazione tra pubblico, operatori e towerco nella realizzazione di servizi digitali consente di sviluppare modelli urbani più a misura di cittadino".

Secondo Gianluca Corti, CEO di Windtre: "Tutti danno per scontato l'accesso a Internet in mobilità mentre richiede ingenti investimenti a fronte di prezzi e ricavi in contrazione. Per questo andiamo orgogliosi dell'infrastruttura che permetterà ai cittadini di collegarsi anche nelle prime dodici stazioni della metropolitana di Catania e di contribuire alla trasformazione digitale della città. Siamo fiduciosi che le amministrazioni pubbliche investiranno a loro volta in nuovi servizi capaci di utilizzare questa possibilità".

"Per iliad gli investimenti in infrastrutture sostenibili e di ultima generazione rappresentano la priorità, coprire le metro è il miglior modo per abilitare la transizione a un nuovo modello di trasporti" sostiene Benedetto Levi, CEO di iliad Italia.

"Con l'arrivo della nuova generazione di reti mobili come il 5G, la connessione mobile all'interno dei mezzi di trasporto pubblici è una condizione indispensabile e fattore abilitante per la transizione digitale e la creazione di una vera smart city - dichiara Federico Protto, CEO di Cellnex Italia, e aggiunge "Siamo orgogliosi di essere stati scelti da FCE per la progettazione, installazione e manutenzione di un'infrastruttura di connettività che consentirà agli utenti di iliad, Windtre e Vodafone una connessione cellulare (dati e voce) stabile, e con elevate performance anche nelle gallerie, per i loro smartphone e tablet, anche in situazioni di particolare sovraffollamento".