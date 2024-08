Sgomberato questa mattina l'ex convento Santa Maria della Pietà che si trova nel quartiere Kalsa tra via Alloro e la discesa dei Bianchi occupato da 29 persone, tra uomini, donne e bambini. In massa sono intervenuti questa mattina agenti di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, agenti della polizia municipale, sanitari del 118. Le famiglie saranno ospitate in albergo.