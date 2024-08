Modica Calcio, dal Barletta arriva il centrocampista Kondila Alpha

Arrivo transalpino per il Modica Calcio, dal Barletta, si aggrega alla formazione rossoblù il centrocampista Kondila Alpha. Classe 2005, da febbraio acquistato dal Barletta, in Serie D, ha potuto mettere in mostra le sue doti dopo la crescita nelle giovanili del Bretigny e dopo aver mosso i primi passi da professionista nello Sporting Bruxelles, formazione che milita nella Division 3 belga. Il centrocampista riesce a muoversi come interno, prediligendo la fascia sinistra con corsa e fisico. Strutturato fisicamente, le sue caratteristiche lo rendono pronto per la categoria nonostante la giovane età. Una intuizione del direttore Marcello Pitino che ha trovato appoggio da parte di Danilo Radenza e Mattia Pitino, pronti a scoprire nuovi talenti ed elementi di spicco per la stagione che ci si appresta a vivere.