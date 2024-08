Ispica, Matilde Sessa lascia Cives e si dichiara Indipendente

Matilde Sessa lascia il Movimento Cives e si dichiara consigliera Indipendente al Comune di Ispica. E la stessa Sessa a spiegare le sua ragioni in una nota diffusa alla stampa ed il perchè si tira fuori dalla maggioranza, La consigliera informa il sindaco Innocenzo Leontini e gli assessori. " Cives fa parte di un' aggregazione di partiti politici, non rispondenti alla volontà iniziale dei cittadini che ci hanno eletti, nel prendere atto che tale trasformazione ha nei fatti determinato una situazione progressiva ed esautorazione del ruolo del movimento civico Civ.es ed in particolare della scrivente, in qualità di Consigliere comunale, con li tacito assenso dei vertici del movimento medesimo, temi dalla scrivente sempre affrontati in modo aperto e costruttivo nelle opportune sedi di discussione della maggioranza: nel prendere atto degli ultimi eventi consiliari

ritengo doveroso, comunicare ufficialmente che, a far data della presente nota, non farò parte del movimento civico CIV.ES, per le motivazioni in premessa, non riconoscendomi nel progetto politico- amministrativoa da Lei rappresentato e contestualmente della Sua coalizione di maggioranza. La scrivente espleterà, questo ultimo scorcio del proprio mandato amministrativo, da Consigliere Indipendente aderente al gruppo misto.