Marina di Ragusa, salvato cagnolino bloccato in auto

Alcuni giorni fa gli Agenti di Polizia della Questura di Ragusa, nel corso del servizio di controllo serale sul litorale marittimo ragusano, a Marina di Ragusa, sono stati chiamati in aiuto da una donna in preda alla disperazione che aveva dimenticato le chiavi con il telecomando di apertura della propria auto al suo interno, senza quindi la possibilità di riaprire l’auto e liberare il suo cagnolino rimasto intrappolato.

Immediatamente gli Agenti, con il consenso della donna, hanno infranto in sicurezza uno dei finestrini dell’auto attraverso cui sono riusciti a recuperare la borsa con le chiavi di apertura ed a salvare la bestiola impaurita.