Rubano furgone per svaligiare un'edicola: due in fuga a piedi a Palermo

Hanno rubato un furgone e hanno cercato di svaligiare in un'edicola a Palermo e caricare nel mezzo la refurtiva. I carabinieri li hanno notati mentre armeggiavano davanti alla rivendita di giornali in di via Duca della Verdura ad angolo con via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.Non appena hanno visto i militari i due ladri sono scappati a piedi. Hanno abbandonato il furgone rubato. Gli investigatori stanno cercando attraverso le telecamere di risalire agli autori.