Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Pistolesi.

Esterno difensivo classe 2005, nella scorsa stagione Pistolesi ha collezionato 24 presenze in Serie C con la Fermana, società con la quale ha esordito tra i professionisti nel 2021.

In carriera Francesco ha già giocato nel campionato di Serie D con la maglia del Montegiorgio.