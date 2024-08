Modica, nuovi fondi da Palermo per sport e iniziative culturali

Ancora fondi in arrivo dalla Regione Sicilia per la Città di Modica grazie ai vari emendamenti presentati dall’Onorevole Ignazio Abbate all’ultima manovra finanziaria. Questa volta si tratta di due distinti

finanziamenti per una somma complessiva di 135 mila euro che verranno utilizzati per sostenere l’attività sportiva delle società modicane, in particolar modo legata allo sport dei più piccoli, e per alcuni eventi che animeranno Modica fino alle prossime festività natalizie. “In questo periodo abbiamo potuto constatare quanto lo sport possa avere un ritorno anche economico e di immagine per l’intera città, basti citare i casi della tappa regionale di beach soccer e di quella nazionale di beach volley appena conclusasi. Non è più l’epoca di quei contributi che piovevano numerosi sulle società sportive – continua l’Onorevole Abbate – ma, come rappresentanti del territorio, abbiamo comunque l’obbligo morale di sostenere i numerosi sforzi che dirigenti e atleti fanno per portare in alto il nome della propria città. Poco più del 50% di questi contributi servirà invece a finanziare l’organizzazione di eventi di intrattenimento, culturali e musicali da qui alle prossime festività natalizie. Tali somme aiuteranno nel compito di destagionalizzazione del turismo che ogni Amministrazione Locale dovrebbe porsi come obiettivo primario per la crescita del comparto”.