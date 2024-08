Il Modica calcio batte ancora un colpo, dall'Enna arriva Yoann Arquin

Un nuovo attaccante è sbarcato a Modica, Yoann Arquin è rossoblu. Il francese, classe 88’, arriva a Modica dopo aver vinto il campionato di Eccellenza nella scorsa stagione con la maglia dell’Enna. Inizia la sua carriera nel Nancy e successivamente vestirà le maglie di Nantes B e PSG B. Nel luglio del 2012 arriva ad indossare anche la maglia del Notts County in Inghilterra. La sua avventura italiana parte dall’Acireale nel 2022 per poi trasferirsi al Siracusa, proprio con questa maglia mette a segno il gol decisivo contro l’Enna nella finale playoff per regalare la Serie D al club aretuseo. Ad Agosto dello scorso anno si aggrega proprio alla formazione ennese e raggiunge la Serie D con i colori gialloverdi mettendo a segno 8 gol in 25 gare. Nato in Francia sceglie di vestire la maglia della nazionale Martinicana, con cui mette a segno il primo gol nel novembre del 2014 in Giamaica - Martinica 1-1. “Ho vissuto tanti campionati fuori dall’Italia ma devo dire che qui mi sono ambientato subito anche perchè in questo paese il calcio è una passione viscerale e non importa di quale categoria si parli, questo mi piace molto - dichiara Arquin - Il Modica è una squadra che ho affrontato lo scorso anno ed era una rosa composta da giocatori forti, quest’anno non vogliamo essere da meno e spero possiamo fare bene come gruppo, insieme allo staff, spinti dai nostri tifosi”