Siccita': Regione, distribuiti 260 mila litri di acqua a Caltanissetta

Si è conclusa ieri sera a Caltanissetta l'operazione "Fontanelle" per rifornire di acqua l'omonima contrada del capoluogo nisseno da giorni colpita dalla crisi idrica. Lo comunica in una nota la Regione Siciliana.

Nella seconda giornata sono stati prelevati e consegnati 112 mila litri di acqua a 45 utenze, che si aggiungono ai 149 mila litri distribuiti lunedì a 58 utenti. L'iniziativa è stata attivata dal capo della Protezione civile della Regione Siciliana Salvo Cocina, d'accordo con il presidente Renato Schifani, per "colmare la mancata distribuzione nella zona da decine di giorni - spiega la nota - e in assenza di interventi efficaci". Sono state utilizzate autobotti del Corpo forestale regionale, di Caltaqua e dell'associazione di volontariato "Civici Xirbi", oltre a mezzi pick-up di numerose organizzazioni di volontariato della Protezione civile, in collaborazione con il Consorzio di bonifica 4 - Caltanissetta che ha in gestione la rete.

Un'identica operazione, anche questa in coordinamento con la Prefettura, era stata effettuata sabato ad Agrigento per le frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto.