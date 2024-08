Anche Scicli ha la guida illustrata per bambini "targata" Cerruto-Tavolacci

Perdersi per i vicoli della meravigliosa città di Scicli in compagnia di Memmo, un cavallo aspirante showman. È quello che accade alla piccola Teresa, protagonista dell’ultimo racconto guida dell’illustratrice Rosa Cerruto e della guida turistica Sabrina Tavolacci: “Un giorno a Scicli”. Dopo il successo editoriale di “Un giorno a Modica” (2012) e di “Un giorno a Noto” (2023) esce finalmente una guida illustrata per bambini e adulti dedicata alla città presepe di Scicli, disponibile in lingua italiana ed in inglese, in tutte le edicole, nelle librerie e nei siti turistici e museali della Provincia di Ragusa. “Un giorno a Scicli” è un racconto corale con protagonista la piccola Teresa, smarritasi a Scicli durante la Cavalcata di San Giuseppe. Il buffo cavallo Memmo l’aiuterà a ritrovare i suoi cari raccontandole, nel frattempo, la storia della città e mettendo in mostra le sue presunte qualità artistiche. Memmo sarà, però, di continuo interrotto dalle incursioni inaspettate di altri amici animali -la cornacchia, il grillo e la civetta- che permetteranno a Teresa di comprendere meglio la storia del luogo.

“La scelta di raccontare la storia e i monumenti di Scicli attraverso i disegni, nasce dall’idea di aiutare i più piccoli a conoscere ed apprezzare, grazie alla fantasia, la storia delle città UNESCO e dei loro monumenti rendendoli, in un certo senso, alla loro portata”, hanno dichiarato le due autrici. “Inoltre i personaggi che animano la storia – la piccola Teresa, il cavallo Memmo e gli altri amici animali – vivificano il racconto sino a diventare “reali” ai loro occhi.” Una storia illustrata di Scicli per grandi e piccini in cui l’immaginazione apre al divertimento e alla conoscenza del barocco siciliano e non solo.

Rosa Cerruto è un Architetto ed è autrice di racconti guida illustrati per bambini e adulti. Vive in Olanda dove lavora come illustratrice e i suoi disegni e le sue vignette hanno partecipato a concorsi internazionali in varie parti del mondo. Tra i suoi racconti illustrati vi è anche il silent book “Un giorno all’asilo”, concepito per favorire il percorso di inserimento pre -scolastico dei piccoli.

Sabrina Tavolacci è una Guida Turistica della Regione Siciliana. È laureata in Lingue e Letterature Straniere e si è sempre occupata di turismo culturale e scolastico. Ha ideato percorsi tematici per il Parco Letterario di Modica “Salvatore Quasimodo: La Terra Impareggiabile” e gestisce, con l’Associazione Culturale VIA di Modica - sponsor ufficiale del libro illustrato – la chiesa bizantina di San Nicolò Inferiore, “Luogo del Cuore” del FAI – Fondo Ambiente Italiano. È autrice, con Rosa Cerruto, del racconto guida “Un giorno a Noto”.