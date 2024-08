Maltempo, 2 frane tra Friuli Venezia Giulia e Veneto: strade interrotte

Il forte maltempo della notte scorsa ha provocato due frane che hanno interrotto alcune tra le principali direttrici montane di collegamento tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Al momento sono impraticabili, nel tratto a cavallo tra le due regioni, le strade regionali Fvg 355 e 465 per presenza di detriti sulla carreggiata. L'unica arteria disponibile è quella che attraversa Forni di Sopra e raggiunge la provincia di Belluno. La prima frana si è verificata a Sappada, in corrispondenza del Rio Acquatona: sul posto, fin dalla scorsa notte, stanno lavorando i vigili del fuoco volontari di Forni Avoltri e di Santo Stefano di Cadore e le squadre del comando di Udine, con i tecnici del Soccorso alpino e agli addetti di Fvg Strade. La strada è stata invasa da una vasta massa di detriti, fortunatamente nessun veicolo transitava in quel momento. I soccorritori della stazione di Sappada, cinque tecnici, sono giunti sul posto e si sono calati lungo la via ferrata - inaugurata lo scorso anno - che scende nell'orrido dell' Acquatona per fare le verifiche fin dove è stato possibile. La massa di detriti è infatti caduta dentro l'orrido impattando sul versante opposto della forra e danneggiando parte delle attrezzature della ferrata nuova. I tecnici dunque hanno utilizzato la vecchia ferrata scendendo fino al Rio Acquatona dove hanno verificato, appunto, che non vi fossero auto. Il secondo smottamento ha interessato la strada regionale 465 interrotta in località Rio Bianco, in alta Val Pesarina. Per questa ragione, è interdetto il traffico da e verso Pradibosco-Pian di Casa, Sauris e Cadore.