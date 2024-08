Rapina all'ufficio postale di Mendicino: bottino 30 mila euro

Due uomini armati e con il volto travisato, hanno compiuto una rapina stamani nell'ufficio postale di Mendicino.

Secondo le prime stime, il bottino si aggira sui 30 mila euro.

I due, approfittando di un momento in cui il direttore era al di fuori dell'area interdetta, lo hanno minacciato costringendolo a consegnare il denaro, quindi sono fuggiti.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di accertare come i due siano fuggiti. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare i rapinatori.

Sull'episodio è intervenuta la sindaca di Mendicino Irma Bucarelli che ha subito contattato il direttore dell'ufficio postale per esprimere la propria solidarietà e vicinanza, oltre alla preoccupazione per "un episodio criminoso gravissimo, che ha messo a rischio la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale e dei cittadini presenti".

La sindaca rimarca che sin dall'atto del suo insediamento si è preoccupata di interloquire con il Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza, per trattare sul ripristino della Caserma a Mendicino in locali idonei, proprio al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica in un territorio per molti versi difficile: "di tanto ho già dato informativa nell'ultimo Consiglio comunale, riferendo di un'interlocuzione tutt'ora in atto e che sono sicura porterà risultati positivi".

A Bucarelli spiace che "su un fatto violento e illegale di tale portata, che dovrebbe unire tutte le forze politiche a tutela della cittadinanza, qualche avvoltoio della minoranza si sia buttato a pesce per dire, al solito, che è tutta colpa di Irma Bucarelli che, ricordo, si è insediata da nemmeno due mesi".

La sindaca ringrazia quindi le forze dell'ordine per il lavoro di indagine che stanno svolgendo e rivolge un appello affinché "sia intensificata, per quanto possibile, la loro presenza in tutte le contrade cittadine, dal centro storico alle periferie, in attesa del ripristino urgente della Caserma a Mendicino".

L'ufficio postale, a causa della rapina, resterà chiuso fino a sabato 10 agosto.