Palermo, due turiste si oppongono a due rapinatori nel centro storico

Due turiste sono state minacciate da due uomini a volto coperto e armati di pistola che hanno tentato di rapinarle in via Discesa dei Giudici, nel centro storico di Palermo, mentre stavano tornando al b&b dove alloggiano. Il tentativo è fallito grazie alla prontezza delle due donne che sono riuscite ad aprire la porta della struttura ricettiva e entrare in fretta. Poco dopo hanno chiamato i carabinieri che sono a caccia dei due rapinatori.