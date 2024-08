Furti di acqua, 3 persone denunciate nel Catanese

Tre ladri d'acqua sono stati denunciati per furto aggravato da Carabinieri di Santa Maria di Licodia, nel Catanese, a conclusione di accertamenti eseguiti con tecnici della società Acoset.

Secondo l'accusa da almeno cinque anni avrebbero allacciato abusivamente più abitazioni alla rete idrica pubblica, senza pagare alcuna bolletta.

Il primo a essere stato scoperto è un pensionato di 76 anni, proprietario di una palazzina indipendente, che con allaccio abusivo alimentava l'intero stabile, composto da 2 grandi garage al piano terra e appartamento al piano superiore.

Poi è stato denunciato anche un 55 enne che grazie all'allaccio abusivo riforniva due appartamenti di sua proprietà.

Ultimo scoperto è un 37 enne che aveva bypassato il contatore dell'acqua per far sì che la fornitura raggiungesse due abitazioni indipendenti.

I furti d'acqua, secondo i Carabinieri, andavano avanti da almeno 5 anni. Sono in corso i conteggi per poter quantificare quanti metri cubi d'acqua siano stati illegalmente sottratti e stabilire così l'importo che i trasgressori dovranno risarcire all'Acoset.