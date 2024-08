L'attaccante del Palermo Appuah: "E' un orgoglio indossare la maglia rosanero"

Stredair Appuah, nuovo attaccante esterno del Palermo, mostra subito idee chiare: "Sono in ungrande club e c'è un progetto importante. Palermo fa parte del più grande gruppo calcistico al mondo. Volevo farne parte per dimostrare quanto valgo. È un orgoglio indossare la maglia rosanero, sono cresciuto guardando campioni come Cavani e Dybala".Venti anni, ex Nantes, Appuah si è anche confrontato con alcuni connazionali che conoscono la realtà rosanero. "ho parlato con molti calciatori francesi come Gomes e tutti mi hanno consigliato di venire qui. Scendere in campo davanti a trentacinquemila persone spinge a dare il massimo".