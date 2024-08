Occhiuto: 'impugneremo al Tar decreto Mase su Sin Crotone'

"Dopo il Comune e la Provincia di Crotone anche la Regione Calabria impugnerà davanti al Tar il decreto con il quale il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha dato il via libera ad Eni Rewind per smaltire le scorie della bonifica dell'area industriale dismessa nella discarica Sovreco di Crotone".

Lo riporta una nota della Regione Calabria "La nostra decisione di ricorrere al Tar - afferma il governatore Roberto Occhiuto - rappresenta un atto di rispetto nei confronti della comunità crotonese e dell'intero territorio calabrese.

La Giunta ha recentemente modificato il Piano rifiuti della Regione, introducendo criteri estremamente rigidi e stringenti per l'apertura di nuove discariche e per l'ampliamento di quelle esistenti. Difendiamo la nostra scelta, per salvaguardare l'ambiente e per tutelare la salute dei cittadini".