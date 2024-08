Scoperta e sequestrata una discarica abusiva nel Reggino

na discarica abusiva a cielo aperto, realizzata su tre siti posti a distanza ravvicinata per un totale di 2.400 metri quadrati, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri e carabinieri forestali a Rizziconi, nel reggino.

I militari, nel corso di un servizio volto di monitoraggio in luoghi poco frequentati, hanno individuato, in località Drago-Quarantano, il deposito incontrollato di rifiuti illecitamente realizzato su terreno demaniale.

Al momento, sono ignoti i responsabili della discarica ma in base a quanto rilevato si ritiene che il sito sia stato utilizzato tanto da privati cittadini, quanto da piccole imprese per disfarsi, in maniera del tutto illegale, di rifiuti urbani e speciali.

In particolare sull'area sono state trovate, tra l'altro, lastre in eternit, pneumatici, rifiuti provenienti dall'edilizia, gomma e persino alcune parti di auto.

Il tutto a poca distanza dall'alveo del torrente Marro, in questo periodo in secca per la forte siccità.