Incidente all’alba a Floridia, auto contro furgone si ribalta: illeso il conducente

Incidente stradale questa mattina a Floridia alle prime luci dell’alba. Per cause al vaglio della polizia locale si sono scontrati un furgone con una Fiat Panda. L’incidente si è verificato tra viale Vittorio Veneto e via Turati. Scattato l’allarme sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi al conducente dell’utilitaria. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Anche la polizia urbana ha effettuato rilievi per verificare la dinamica del sinistro.